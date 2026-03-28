сегодня в 08:17

Силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами России за ночь

С 23:00 27 марта до 07:00 28 марта силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Псковской, Калужской, Курской, Воронежской, Тверской областями. Также их ликвидировали над Ростовской, Орловской, Рязанской, Ярославской, Тульской и Новгородской.

Еще БПЛА ВСУ сбили над Республикой Крым. Также украинские беспилотники уничтожили над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что утром 28 марта средства ПВО ликвидировали 18 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. Повреждений нет, никто не пострадал.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.