Силы ПВО России за вечер сбили 41 украинский беспилотник

сегодня в 23:41

С 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Основная часть целей была сбита над приграничными и центральными регионами страны.

По данным Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников — 14 — сбито над территорией Курской области. Над Московским регионом уничтожено 7 аппаратов, два из которых летели в направлении столицы. Еще 6 целей ликвидированы в Рязанской области.

Воздушные атаки также были отражены над Белгородской (4), Липецкой (4), Владимирской (3), Тверской (2) и Воронежской (1) областями.

