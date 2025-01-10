Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область
ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Ростовской областью
ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Ростовской областью, есть разрушения, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА.
В Мясниковском районе в селе Чалтырь горели частный дом и автомобили. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия. В хуторе Крюков Куйбышевского района повреждены семь жилых домов и школа.
Предварительно, пострадавших нет, отметил Слюсарь.