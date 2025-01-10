Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь горели частный дом и автомобили. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия. В хуторе Крюков Куйбышевского района повреждены семь жилых домов и школа.

Предварительно, пострадавших нет, отметил Слюсарь.