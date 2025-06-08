Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Калужскую область

Семь БПЛА сбито над Сухиничским и Боровским районами под Калугой

В ночь на воскресенье система противовоздушной обороны успешно перехватила и уничтожила семь украинских беспилотников, атаковавших Калужскую область. По предварительным данным губернатора Владислава Шапши, жертв и пострадавших нет.