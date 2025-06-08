Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Калужскую область

Семь БПЛА сбито над Сухиничским и Боровским районами под Калугой
Спецоперация

В ночь на воскресенье система противовоздушной обороны успешно перехватила и уничтожила семь украинских беспилотников, атаковавших Калужскую область. По предварительным данным губернатора Владислава Шапши, жертв и пострадавших нет.

Обломки одного из дронов в Боровском районе повредили кровлю и окна трех частных домов.

На местах падения работают оперативные группы и аварийные службы. Угрозы критической инфраструктуре удалось избежать.

Ранее ПВО отразила воздушные атаки на Москву.