«Сильнее в два раза»: разведчик рассказал о мощи российской армии на СВО
Разведчик с позывным Ветер заявил, что украинские силы невозможно сравнивать с мощью ВС РФ: российская армия серьезно превосходит противника, сообщает RT.
«Русский воин в два раза сильнее врага. Все, что ВСУ могут, так это выставить какого-нибудь бедолагу на передний край и прикрывать его с воздуха. А если опускается туман, мы сразу забираем целые районы. Например, километры Часова Яра под такой завесой тумана и „отжимали“», — сказал Ветер.
По его словам, сегодня 80% продвижений российских отрядов происходят за счет дронов: пехотинцы и разведчики только закрепляют успех.
Первый орден Мужества Ветер получил три года назад под Херсоном: тогда ему с группой разведчиков поручили эвакуировать российских военнослужащих, но всем вместе воинам удалось быстро отбить поселок и спасти раненых. Второй орден — за участие в штурмах украинских укрепов, а за следующие подвиги — уже Георгиевский крест.
