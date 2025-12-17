«Сильнее в два раза»: разведчик рассказал о мощи российской армии на СВО

«Русский воин в два раза сильнее врага. Все, что ВСУ могут, так это выставить какого-нибудь бедолагу на передний край и прикрывать его с воздуха. А если опускается туман, мы сразу забираем целые районы. Например, километры Часова Яра под такой завесой тумана и „отжимали“», — сказал Ветер.

По его словам, сегодня 80% продвижений российских отрядов происходят за счет дронов: пехотинцы и разведчики только закрепляют успех.

Первый орден Мужества Ветер получил три года назад под Херсоном: тогда ему с группой разведчиков поручили эвакуировать российских военнослужащих, но всем вместе воинам удалось быстро отбить поселок и спасти раненых. Второй орден — за участие в штурмах украинских укрепов, а за следующие подвиги — уже Георгиевский крест.

