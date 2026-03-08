Силами ПВО над Россией сбиты 170 украинских дронов

За четыре часа российская система противовоздушной обороны нейтрализовала 170 беспилотных аппаратов воздушных сил Украины, летевших в направлении российских территорий, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«8 марта в период с 14:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Наибольшее количество дронов было уничтожено в небе над Брянской областью — 73 единицы. На втором месте Краснодарский край, где сбили 27 дронов.

Над Тульской областью нейтрализовано 19 целей, над Белгородской — 11. Далее следуют: Рязанская область (10 БПЛА), Курская область (6). По пять аппаратов сбито над акваторией Азовского моря и в Калужской области, четыре — над Черным морем. По три цели ликвидировано в воздушном пространстве Крыма, Московского региона и Орловской области. Один беспилотник уничтожен в Липецкой области.

В ответ на атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием с воздуха, моря и суши, а также с применением беспилотников, целями которых являются исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

