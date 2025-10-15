Шум и Клиника: братья-штурмовики с первого раза заняли опорник ВСУ

Штурмовики Шум и Клиника на первой задаче выполнили сразу несколько заданий

Бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток», родные братья Шум и Клиника на первой боевой задаче смогли занять опорный пункт украинской армии, взять пленного и уничтожить трех противников, сообщает RT .

Отряду было поручено захватить укрепленную позицию в лесополосе на Южно-Донецком направлении.

Враг оказывал сопротивление и не собирался капитулировать. Бойцы штурмовой группы забросили гранату между деревянными перекрытиями укрепления, а в образовавшуюся брешь — большой пакет со взрывчатыми веществами.

На записи видно, как вражеский опорный пункт разлетается на куски. После такого натиска противник утратил всякую возможность продолжать борьбу. Шум и Клиника начали переговоры. В итоге один из солдат вражеской армии принял решение сдаться в плен.

Шум и Клиника всю жизнь вместе, все их племянники и другие братья также служат на СВО в войсках ВС РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.