Штурмовик с позывным Тихий: останусь на фронте до победного конца

Штурмовик с позывным Тихий летом 2024 года вместе с напарником работал в составе диверсионно-разведывательной группы. Боец был тяжело ранен, но все равно заявил, что планирует остаться на фронте до победного конца.

На протяжении месяца Тихий выполнял задачи в тылу врага. Их атаковали вражеские дроны, сбросили на бойцов по два боеприпаса. Тихий почувствовал, что весь в крови и понял — у него переломаны ноги. До врачей они добирались 10 км. Медики смогли спасти жизни военнослужащим.

«Прошли почти половину, наверное. Но шли, шли и раз — взрыв. Оторвало ступню ему. У меня один жгут был. Все, я его перемотал. Молодец, он сам полз тоже без ноги, но полз. Где-то я ему помогал, где-то он полз (сам)», — вспоминает боец.

После реабилитации Тихий принял решение вернуться на фронт. Теперь он занимается обучением новобранцев, передает им свой военный опыт. На фронте он планирует остаться до конца, чтобы помочь сохранить жизни боевым товарищам.

Выплаты участникам СВО

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Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.