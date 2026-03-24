Штурмовик-пулеметчик полка спецназа «Ахмат» с позывным Отец поделился деталями напряженного боевого столкновения, произошедшего во время операции по освобождению населенного пункта Новомихайловка на территории Донецкой Народной Республики.

«Мы зашли в лесопосадку, не зная, что там стоят секреты украинские. По нам стали работать с двух сторон. Там был танк подбитый, БМП — мы под ними прятались. А спас нас оператор гранатомета из соседней лесопосадки. Позывной у него Дядя Ваня, мы с ним никогда лично не встречались», — рассказал штурмовик военкору RT Владу Андрице.

Гранатометчик, не давая противнику возможности поднять головы, открыл огонь по украинским позициям. Оценивая траекторию разрывов, спецназовцы смогли определить местоположение противника и дальнейшие безопасные пути отхода, которыми они незамедлительно воспользовались.

Украинские силы, в свою очередь, открыли ураганный огонь по позиции Дяди Вани, что привело к тяжелым ранениям: ему оторвало ногу и повредило руку. Его эвакуировали в тыл.

«Мы так и не увидели его ни разу», — признался Отец.

Свой позывной он получил благодаря своей семье — он рано стал отцом и к 37 годам уже являлся многодетным. Это не помешало ему стать опытным бойцом. Он участвовал в контртеррористической операции, получил ножевое ранение и утратил способность передвигаться.

Получив инвалидность, он предлагал жене не связывать свою жизнь с ним, но она проявила преданность: выходила его, воспитывала детей и с нетерпением ждет его возвращения. На его бронежилете красуется шеврон «Жена сказала вернуться живым».

Благодаря силе воли и упорным тренировкам Отец смог вновь встать на ноги. Он признался, что верит в Бога, потому что снова может шевелить пальцами ног и чувствовать их. Со слезами он вспомнил, как его сын умолял, чтобы папа снова мог носить его на плечах.

