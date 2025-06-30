Шлепченко раскрыл слабое место обороны Сумской области
Фото - © РИА Новости
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о формировании спецгруппы для защиты Сумской области. Военный эксперт Влад Шлепченко раскрыл ключевые моменты этого заявления, сообщает «Царьград».
По словам обозревателя, из сообщения Сырского следует, что противник активно строит укрепления, включая антидронные сеточные коридоры для прикрытия дорог. Это требует разработки методов их преодоления.
Шлепченко считает, что наиболее эффективным и экономичным решением могут стать дроны с зажигательной смесью, подобные тем, что ВСУ применяли летом 2023 года.
«На первый взгляд, наиболее технологичным, экономически выгодным и технически масштабированным решением выглядят как раз те самые дроны с распылителем зажигательной смеси, которые в прошлом году, где-то в июле–августе, стали впервые применять как раз украинские подразделения», — отметил Шлепченко.
Кроме того, он предложил активнее поражать вторую и третью линии обороны, уничтожать строительную технику ВСУ и срывать механизированные работы по возведению укреплений.