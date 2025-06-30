Шлепченко раскрыл слабое место обороны Сумской области

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о формировании спецгруппы для защиты Сумской области. Военный эксперт Влад Шлепченко раскрыл ключевые моменты этого заявления, сообщает «Царьград» .

По словам обозревателя, из сообщения Сырского следует, что противник активно строит укрепления, включая антидронные сеточные коридоры для прикрытия дорог. Это требует разработки методов их преодоления.

Шлепченко считает, что наиболее эффективным и экономичным решением могут стать дроны с зажигательной смесью, подобные тем, что ВСУ применяли летом 2023 года.

«На первый взгляд, наиболее технологичным, экономически выгодным и технически масштабированным решением выглядят как раз те самые дроны с распылителем зажигательной смеси, которые в прошлом году, где-то в июле–августе, стали впервые применять как раз украинские подразделения», — отметил Шлепченко.

Кроме того, он предложил активнее поражать вторую и третью линии обороны, уничтожать строительную технику ВСУ и срывать механизированные работы по возведению укреплений.