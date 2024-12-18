Школы Коломны передали в зону СВО еще одно антидроновое устройство

Еще одно устройство для обнаружения беспилотных летательных аппаратов передали школьники и учителя Коломны в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники благотворительной акции «Букет учителя — СВОим», ученики и учителя из 18 коломенских и озерских школ, собрали последнюю в этом году посылку для военнослужащих. В нее вошли детектор обнаружения дронов, маскировочная сеть, коробка окопных свечей, а также детские письма и рисунки с новогодними поздравлениями для бойцов.

Средства на закупку таких необходимых на фронте вещей появились благодаря тому, что родители и педагоги в преддверии Дня учителя отказались от большого количества букетов. Сэкономленные деньги были потрачены на приобретение мониторинговых устройств.

«Это мощные портативные системы, обеспечивающие круговой обзор и защиту от несанкционированных беспилотников. Такие приборы способны не только обнаружить дроны, но и идентифицировать их марку», — поясняет руководитель коломенского отделения Юнармии Ирина Слепова.

Всего в рамках акции было приобретено семь таких устройств. Последнее из них отправилось к бойцам мотострелкового полка особо назначения воздушно-космических сил в канун Нового года из школы № 30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.