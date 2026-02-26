Школьники Рузского округа направили письма бойцам СВО

Ученики Космодемьянской школы 25 февраля передали в пункт сбора помощи письма участникам специальной военной операции в Рузском округе Подмосковья. В посланиях дети поблагодарили бойцов за службу и выразили слова поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники написали бойцам слова благодарности и уважения за выполнение воинского долга в зоне СВО. В письмах они поделились надеждой на скорейшее возвращение защитников домой и рассказали о своих добрых делах.

«Ничто так не поддерживает дух бойцов как детские письма! Авторы этих трогательных строк через десяток лет станут взрослыми людьми, и очень важно, чтобы они жили под мирным небом. Именно для этого наши защитники и отстаивают сейчас интересы нашей страны на передовой. И добрые дела ребят вдохновляют на подвиги ради них. Спасибо нашим школьникам за поддержку, которая так важна!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

В администрации подчеркнули, что подобные акции помогают поддержать моральный дух военнослужащих и объединяют жителей округа вокруг помощи участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.