Школьники Орехово-Зуева встретились с Героем России Максимом Шоломовым

В Центре детского творчества «Родник», носящем имя Героя России Алексея Осокина, ученики 10 класса школы № 20 им. Н. З. Бирюкова города Орехово-Зуево встретились с Героем России Максимом Владимировичем Шоломовым.

Вместе с Николаем Леонидовичем Осокиным и директором школы Натальей Васильевной Томской Максим Владимирович говорил с ребятами о самом важном — о выборе. О выборе жизненного пути, профессии, принципов. О том, как важно не ошибиться и идти вперед с чистой совестью и горящим сердцем.

Особенно трогательным и символичным стал момент, когда пожелание Героя России будущим поколениям было помещено в капсулу времени. Эту капсулу вскроют в день победы в специальной военной операции.

Максим Владимирович Шоломов — участник спецоперации с 24 февраля 2022 года.

Во время выполнения боевой задачи подразделение под командованием Максима Шоломова удерживало важный населенный пункт в течение недели. Атаки многократно превосходящих сил противника приходилось отбивать по 2-3 раза в день. За это время благодаря грамотному руководству в подразделении Шоломова погиб только один солдат.

В одном из боев тяжело раненый подполковник Шоломов вывел из-под огня и спас жизни десяткам российских бойцов. В ходе боев получил многократные тяжелейшие ранения и после девяти месяцев реабилитации продолжил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.