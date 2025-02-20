Школьники Каширы собрали гумпомощь для российских военнослужащих

В преддверии праздника 23 февраля — Дня Защитника Отечества — обучающиеся школы-интерната Каширы написали письма с поздравлениями, поддержкой и благодарностью для военнослужащих Вооруженных Сил РФ — участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наряду с письмами, по инициативе обучающихся и их родителей был организован сбор гуманитарной помощи. Ребята вместе с родителями приносили теплые вещи, продукты питания длительного хранения и кондитерские изделия. Итого было собрано 451 кг гуманитарной помощи. Все это, собранное с любовью и заботой, станет небольшим, но важным знаком внимания и поддержки для тех, кто находится вдали от дома, защищая нашу Родину.

Вклад жителей городского округа Кашира в приближение Победы сложно переоценить. Каширяне на постоянной основе для наших бойцов передают теплую одежду, продукты, медикаменты. Особенно ценят на фронте теплые письма от детей и рисунки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.