Школьники из Щелкова подготовили поздравления российским солдатам

Ученики 4 класса, участники движения «Орлята России» первичного отделения средней образовательной школы № 3 городского округа Щелково изготовили поздравительные открытки для участников специальной военной операции. Ребята поздравили бойцов с наступающим Днём защитника Отечества, написали им слова поддержки и пожелали скорейшего возвращения домой.

«В этот день хочется пожелать тебе всего самого доброго, крепкого здоровья, счастья, легкой службы и верных саратников», — пишет ученица школы № 3.

Скоро открытки будут переданы военнослужащим.

Раннее российское движение детей и молодежи Движение Первых проводило конкурс творческих работ «Открытка Первых». Главная цель конкурса — создание условий для реализации творческих способностей, воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к Родине и ее традициям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.