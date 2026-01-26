Школьники из Наро-Фоминска плетут маскировочные сети для военных

В школе № 9 Наро-Фоминска ученики приняли участие в инициативе по плетению маскировочных сетей для военных, находящихся на передовой. Ребята выполняют работу добровольно, уделяя особое внимание качеству и деталям, чтобы обеспечить безопасность защитников страны.

Организаторы отмечают, что эта деятельность стала для школьников не только уроком труда, но и практическим примером гражданственности и патриотизма. Каждый участник понимает значимость своего вклада и осознает, что поддержка фронта возможна даже в тылу.

Инициатива получила положительный отклик среди педагогов и жителей округа. В администрации подчеркнули, что подобные проекты укрепляют связь между школой, семьей и защитниками Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.