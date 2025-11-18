Школьники Дмитровского округа передали спецтехнику бойцам в зону СВО

Местное отделение партии «Единая Россия» продолжает системную работу по поддержке участников специальной военной операции. Накануне помощь была собрана по персональному запросу военнослужащего с позывным «Camel». Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Учащиеся школ № 9 и 10 города Дмитрова, а также Деденевской школы организовали благотворительные ярмарки, чтобы собрать средства для закупки необходимых товаров. На вырученные средства были приобретены шуруповерт, гайковерт, бензопила, автономный отопитель, набор инструментов и масло для пилы.

«Ребята проделали огромную работу, и их вклад невозможно переоценить. Такая техника и инструменты решают на фронте самые насущные задачи: от обустройства быта и возведения укреплений до ремонта военной техники. Это не просто вещи, это реальная помощь, которая действительно необходима нашим бойцам», — отметила Александра Нечай, исполнительный секретарь местного отделения партии.

Завершилась встреча трогательным моментом: ребята записали видеообращение со словами поддержки для бойца «Camel».

«Когда дети сами, по собственной инициативе, включаются в такую важную работу — это дорогого стоит. Это показывает настоящую народную поддержку нашим воинам, единство фронта и тыла. Дмитровские школьники подают замечательный пример активной гражданской позиции и искреннего желания помочь», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Любой желающий может внести свой вклад в поддержку участников СВО. Гуманитарную помощь для военнослужащих можно передать по адресам:

Общественная приемная «Единой России»: г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4 (режим работы: будни с 9:00 до 18:00);

Комплексный молодежный центр «Сфера»: г. Дмитров, ул. Махалина, д. 40 (режим работы: понедельник–четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.