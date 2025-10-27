Школьник из Павловского Посада доставил гуманитарный груз бойцам в зону СВО

Житель Павловского Посада Ярослав Слепнев впервые побывал в составе гуманитарного конвоя. Юноше всего 16 лет, но он уже организовал более 50 выставок с предметами из зоны СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

С прошлого года школьник возглавляет военно-патриотический клуб «Патриоты России». Его команда регулярно участвует в сборе и погрузке гуманитарной помощи, которая отправляется практически ежемесячно.

Однако эта поездка стала для Ярослава особенной — он лично сопровождал груз, чтобы вручить посылки военнослужащим. Родители, конечно, волновались, но все же поддержали его решение, осознавая, насколько это было важно для их сына.

«Для меня это возможность лично пожать руку тем, кто защищает нашу Родину. Своими глазами я увидел героев, чьи имена столько лет видел на посылках», — поделился впечатлениями Ярослав.

Путешествие заняло несколько суток. Несмотря на переполнявшие его эмоции, подросток мужественно перенес все тяготы пути и держался очень уверенно. Вернувшись домой, он с воодушевлением делится с друзьями и знакомыми подробностями общения с бойцами, многие из которых рассказывали свои истории.

Особое впечатление на юношу произвел армейский быт. За годы службы военные полностью обустроили свой быт: в землянках они организовали уютные комнаты и даже столовую. Как отметил Ярослав, там его угостили невероятно вкусным и горячим обедом.

Из поездки молодой человек привез новые предметы для своей экспозиции — в частности, шевроны, которые ему подарили сами бойцы. Такое путешествие, без сомнения, останется в памяти навсегда. Увидеть новые экспонаты можно будет уже завтра на выставке, которую проводит ВПК «Патриоты России» во Дворце культуры.

Останавливаться на достигнутом Ярослав не намерен. Сейчас он активно готовится к следующей поездке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.