Шебекино и Кукуевка подверглись обстрелу ВСУ

Гладков сообщил об очередном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Город Шебекино и село Кукуевка Валуйского округа Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из населения никто не пострадал, но есть разрушения, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине вражеский боеприпас прилетел в жилой дом. В итоге у строения повреждена крыша и вылетели окна. Также осколками посекло забор и частный автомобиль.

В селе Кукуевка Валуйского округа украинский дрон ударил по припаркованному возле дома легковому автомобилю. Из-за удара возник пожар, который полностью уничтожил машину. Осколками также задело два частных дома.

На местах вражеской атаки работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди людей нет.