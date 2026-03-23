Шарин заявил, что в «Героях Подмосковья» научился эффективно реализовать проекты

Участник программы «Герои Подмосковья», капитан запаса Максим Шарин поделился с РИАМО своим опытом обучения. Он отметил, что с проектной работой был знаком и ранее, однако программа помогла ему освоить более эффективные подходы к ее реализации.

Особую ценность для него представляют новые связи и возможность общения с выпускниками программы «Время героев». Многие из них уже работают на важных позициях, что открывает дополнительные перспективы.

По словам Шарина, взаимодействие началось еще в процессе обучения. Участники уже применяют полученные навыки в практических задачах.

Капитан запаса рассказал, что общественный проект, которым он занимался ранее, теперь получил новое развитие. Благодаря знаниям и контактам, приобретенным в рамках программы, он может воплотить его на профессиональном уровне, чем и занимается в настоящее время.

«Если говорить о проектной деятельности, я и раньше с ней сталкивался, просто сейчас стал понимать, как это делать более профессионально и быстрее. И, конечно, огромный плюс — это контакты. Есть возможность общаться с выпускниками программы «Время героев», которые уже занимают определенные должности. <…> Например, тот проект, который я раньше вел как общественный, теперь я понимаю, как его реализовать более профессионально. И во многом это благодаря программе — и знаниям, и знакомствам. Сейчас я как раз этим и занимаюсь», — рассказал Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

