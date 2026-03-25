Шарин: система наставничества – главный плюс программы «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» объединяет ветеранов и опытных управленцев региона. Один из ее участников, капитан запаса Максим Шарин, поделился с РИАМО впечатлениями об обучении.

По словам Шарина, особого внимания заслуживает система наставничества — именно она делает программу по-настоящему эффективной. Его личным куратором стал вице-губернатор Роман Каратаев.

Участник программы отметил, что взаимодействие с наставником выстроено без какого-либо формализма. У него есть возможность напрямую общаться с вице-губернатором, получать конкретные задания, задавать любые вопросы и получать развернутую обратную связь.

Шарин подчеркнул, что наставник искренне заинтересован в том, чтобы помочь подопечному, а не просто выполняет формальную роль. По его мнению, именно такой подход делает участие в программе особенно ценным.

«Отдельно хочу сказать про наставничество — это одна из самых сильных сторон программы. Мне, например, повезло: мой наставник — вице-губернатор Роман Александрович Каратаев. Есть возможность напрямую общаться, задавать любые вопросы, получать задачи, получать обратную связь. Причем отношение не формальное, а действительно с желанием помочь. Это очень ценно», — рассказал капитан запаса.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

