Шарин: программа «Герои Подмосковья» адаптирует военный опыт для госуправления

Капитан запаса Максим Шарин принимает участие в программе «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам найти себя в гражданской жизни и государственном управлении. По его словам, военный опыт нельзя механически перенести в сферу госуправления — для успешной работы необходимо проходить обучение и адаптироваться к новым условиям.

Шарин отметил, что сами участники программы также должны быть готовы развиваться, стажироваться и осваивать новые компетенции. По словам капитана запаса, успех возможен только при встречном движении: власть должна грамотно использовать потенциал ветеранов, а те, в свою очередь, — стремиться к профессиональному росту.

Вместе с тем капитан запаса назвал абсолютно верной саму идею программы: человек, которому удалось адаптироваться в боевых условиях, способен справиться с любыми вызовами и в мирное время.

«При этом нельзя просто взять и напрямую перенести военный опыт в госуправление. Нужно учиться, адаптироваться. Если будет взаимное понимание — со стороны власти и со стороны участников — и если наш взгляд будут грамотно использовать, это точно даст результат. Но и мы должны понимать, что нам самим нужно учиться, развиваться, стажироваться. При этом сам посыл, что человек, который смог адаптироваться в боевых условиях, способен адаптироваться и в мирной жизни — абсолютно правильный», – рассказал Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.