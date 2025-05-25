Сгорел купол: беспилотник ВСУ попал в Никольский собор в Тульской области
Украинский беспилотник попал в Никольский собор в населенном пункте Епифань Тульской области. В результате вражеской атаки пострадавших нет, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как в результате попадания дрона ВСУ горит купол храма. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.
В результате ЧП купол Никольского собора полностью выгорел, однако православный крест уцелел.
Прошедшей ночью средства ПВО обнаружили и сбили 20 украинских беспилотников над Тульской областью. В результате атаки ВСУ несколько домов получили повреждения, пострадавших нет.