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Сгорел купол: беспилотник ВСУ попал в Никольский собор в Тульской области

Украинский беспилотник попал в Никольский собор в населенном пункте Епифань Тульской области. В результате вражеской атаки пострадавших нет, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как в результате попадания дрона ВСУ горит купол храма. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.

В результате ЧП купол Никольского собора полностью выгорел, однако православный крест уцелел.

Прошедшей ночью средства ПВО обнаружили и сбили 20 украинских беспилотников над Тульской областью. В результате атаки ВСУ несколько домов получили повреждения, пострадавших нет.