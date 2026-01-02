Сержант запаса рассказал, что дает ветеранам СВО программа «Герои Подмосковья»

В Московской области успешно реализуется программа «Герои Подмосковья», в которой ветераны СВО расширяют свои знания. Лейтенант МВД и участник обучения Александр Александров в беседе с РИАМО рассказал, что он, как и многие, в самом начале не очень понимал, что именно хочет, но в финале программы увидел перспективы.

«Если говорить в целом о программе и о моем участии, то, конечно, восприятие сильно поменялось по сравнению с началом. В первую очередь открылись дополнительные направления. Мы все пришли на программу с достаточно узким пониманием того, чем хотим заниматься. У каждого была своя направленность, довольно ограниченная», — рассказал Александров.

По словам сержанта запаса, благодаря грамотно выстроенной обучающей программе, каждый ее участник смог увидеть направления того, в какую сторону можно двигаться при реализации своих задумок.

«Я уже говорил об этом и буду говорить дальше: программа дает возможность не только трудоустроиться в муниципальные или государственные органы и не только туда, она помогает увидеть другие направления и двигаться дальше уже осознанно», — добавил Александров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.