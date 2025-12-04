Федеральный проект «Время героев» стал основой для региональной программы «Герои Подмосковья», которая продолжает его идею, сообщил РИАМО участник «Героев Подмосковья», сержант, старший разведчик, снайпер и ветеран СВО Александр Шелковой.

Он напомнил, что верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин обозначил задачу по формированию новой политической элиты и губернаторы в регионах поддержали инициативу, воплотив ее в конкретных программах.

«Президент ясно сказал: все, кто находится на СВО, — это герои. Они защищают Родину, проявляя патриотизм не на словах, а на деле. Многие из них возвращаются на фронт даже после тяжелых ранений и реабилитации, продолжают служить и защищать страну — как от внешних, так и от внутренних угроз», — подчеркнул Шелковой.

Он добавил, что программа «Герои Подмосковья» — одна из самых открытых и продуманных. Она дала возможность участвовать в ней не только жителям Московской области, но и бойцам из других регионов, что редкость: в большинстве субъектов аналогичные проекты действуют только для своих.

«Губернатор Андрей Воробьев сделал важный шаг, открыв программу для всех», — считает Шелковой.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

