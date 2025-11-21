Сержант Шаров: практика в «Героях Подмосковья» позволяет быстро усвоить материал

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», которая позволяет ветеранам специальной военной операции получить новые знания и в дальнейшем работать на благо страны. Участник программы, сержант запаса Александр Шаров заявил РИАМО, что очный формат обучения является особенностью всего процесса.

«Основная особенность программы „Герои Подмосковья“ — это очное обучение, которое закрепляется на практике. Плюсы — это выполнение реальных задач, что позволяет более верно, быстро и правильно усвоить материал», — рассказал Шаров.

Сержант запаса особенно подчеркнул, что процесс обучения выстроен очень грамотно. Участники по итогам 1 модуля на протяжении 11 дней изучали теорию, а потом приступили к стажировке.

Сейчас начался 2 модуль, после которого участники также продолжат свою стажировку.

«Мой наставник — Олег Анатольевич Сотник (глава городского округа Долгопрудный — ред.). Рабочая коммуникация проходит в основном через его заместителей и помощников, но, кроме этого, Олег Анатольевич лично проводит со мной встречи, интересуется ходом моей работы и стажировки», — поделился Шаров.

Сержант запаса отметил, что после прохождения первого модуля обучения получил приглашение поработать в администрации городского округа Долгопрудный. Однако основным плюсом обучающей программы Шаров считает появление новых знакомых в разных сферах деятельности.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

