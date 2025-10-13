сегодня в 21:01

Сергиево-Посадские школы и детсады объединились, чтобы поддержать бойцов СВО

Школьники, педагоги и воспитатели Сергиево-Посадского округа продолжают собирать и передавать гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. В очередной раз груз собран силами сотрудников и учеников школ № 19 и 26 из Реммаша, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

У образовательных учреждений есть согласованный список того, что они могут собрать: предметы гигиены, консервы, сладости, перчатки и носки, влажные салфетки и многое другое. Волонтеры отмечают, что среди частых просьб участников СВО- кофе и кофейные напитки.

Гуманитарные грузы отправляются оперативно, без задержки на складе. Сразу два груза были отправлены в зону проведения спецоперации.

Помимо стандартных продуктов первой необходимости, бойцам направили наборы инструментов, рации, павербанки, бензопилы, цепи и смазочные масла. Все это было собрано по просьбе конкретного подразделения, которым командует боец с позывным Лис.

Также, по просьбе бойцов, были переданы маскировочные сети и специальные «окопные» свечей, необходимые для освещения позиций ночью без риска обнаружения противника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.