Сергей Зверев рассказал о желаниях племянника, погибшего на СВО

В жизни известного стилиста и шоумена Сергея Зверева произошла большая трагедия. Несколько дней назад его племянник Андрей погиб в зоне СВО, мужчине был 41 год. Артист поделился подробностями случившегося и рассказал о главной мечте своего родственника, сообщает сайт MK.Ru .

Андрей отправился на фронт по мобилизации, заявил Зверев. Как только он получил повестку, то сразу же пошел в военкомат. В их семье все мужчины служили, поэтому они знают, что если есть угроза Родине, нужно за нее бороться. Андрей был настоящим патриотом России, его волновала судьба ребят на фронте. У него даже не было сомнений — идти или не идти. Конечно, все переживали за него и молились.

Племянник Зверева служил в артиллерийских войсках. Он добросовестно выполнял свой гражданский долг и постоянно созванивался с матерью. Это был молодой, привлекательный мужчина, который даже не успел создать семью. Вся ждали, когда он женится, а его мама мечтала о внуках. Андрей тоже хотел семью и говорил, что когда Россия одержит победу и он вернется, то обязательно решит этот вопрос. Он желал стать мужем и отцом, но, к сожалению, не успел, поделился Сергей.

Андрей вернулся с позиции и отдыхал три дня в Донецке. 15 февраля у него должен был быть отпуск — билет был уже куплен, рапорт подписан. За несколько дней мужчине сказали, чтобы он еще раз съездил на позицию, тот согласился. 8 февраля, перед тем как отправиться, он позвонил домой, сказал, что 14 февраля его заберут и он сразу же поедет домой. Никаких тревожных знаков не было. Но 13-го числа произошла трагедия. На позиции было четверо, и двое из них, включая Андрея, погибли. Два других солдата остались живы. Об этом рассказали его сослуживцы: они сообщили сестре, и позже об этом узнал уже Сергей.

Для мамы Андрея это ужасный удар. Зверев общался с ней и рассказал, что та переживает, но пытается держаться. В отпуск Андрей, кстати, решил ехать на поезде, а не лететь на самолете, хотя дорога наземным транспортом занимает 4 дня. Он говорил, что ему хочется увидеть Россию и просто отдохнуть в пути после того, как целый год его не было дома.

Стилист признался, что вся семья очень тяжело переживает утрату. Сергей уже дважды ходил в храм, заказал все необходимые службы и панихиду. Андрея они не забудут никогда.

«Не зря же говорят, что воины не умирают, они живут вечно. Мы все Андреем очень гордимся», — заключил Зверев.