Серьезная волна: эксперт предупредил об активизации украинских спецслужб в РФ

Военный эксперт, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ Иван Соловьев призвал россиян быть особенно осторожными перед Новым годом: в России идет серьезная волна активизации украинских спецслужб, сообщает Общественное Телевидение России .

«Мы прекрасно знаем, что последние два или три дня [наблюдается] очень серьезная волна правонарушений и преступлений со стороны наших пенсионеров, которые поджигают банкоматы, запускают фейерверки в МФЦ, поджигают полицейские машины», — сказал Соловьев.

По его словам, крупные и мелкие правонарушения идут по указке украинских вербовщиков. При помощи нейролингвистического программирования они заставляют людей совершать террористические акты.

Сегодня в России наблюдается серия поджогов и правоохранительные органы намерены жестко подходить к этим делам, поэтому Соловьев рекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров.