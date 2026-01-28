Сенатор и бывший участник «Любэ» Александр Вайнберг отправится на СВО

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг отправляется в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно на 605-м заседании Совета Федерации, где была принята его отставка, сообщает pravda-nn.ru .

По словам председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина, он с пониманием отнесся к желанию Александра Вайнберга уехать на передовую. Политик подчеркнул, что это решение было хорошо продумано и принято после серьезных размышлений.

«С самого начала специальной военной операции Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал „за ленточку“. В этом году в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — отметил спикер регионального парламента, назвав его решение «поступком настоящего мужчины».

Следует отметить, что Александр Вайнберг добровольно покинул Совет Федерации, сложив свои полномочия сенатора 28 января 2026 года. Он представлял законодательную власть Нижегородской области с 2011 года и являлся членом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Вайнберг — уроженец Нижегородской области. Он получил образование в музыкальном училище и академии МВД, стал кандидатом юридических наук, работал в Законодательном собрании региона. До начала своей политической карьеры Александр Вайнберг был известен как музыкант: он играл на гитаре в группе «Любэ», а затем создал свою группу «Наше дело» и выпустил два авторских диска.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.