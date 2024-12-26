Семьям погибших в Льгове Курской области пообещали крупные выплаты

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Хинштейн: семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей в Курской области

После обстрела Льгова Курской области украинскими боевиками есть раненые и погибшие. Они получат выплаты от властей, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Семьи погибших получат по 1,5 млн рублей. Тем, кто был ранен, заплатят от 300 до 600 тыс. рублей. Окончательная сумма зависит от тяжести травм.

Аналогичные меры принимались и во время трагедии в Рыльске.

Утром 25 декабря украинские боевики обстреливали Льгов Курской области ракетами. Они попали в завод, ТЭЦ, дом и газопровод.