сегодня в 16:47

Семья пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в населенном пункте Отрадное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина — непроникающее осколочное ранение живота», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшую пару экстренно госпитализировали в Краснооктябрьскую участковую больницу. Затем пациентов перевели в Белгородскую городскую больницу № 2.

Губернатор добавил, что в результате атаки вражеского дрона автомобиль получил значительные повреждения.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.

