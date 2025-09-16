Семья Льва Ступникова шокирована его переходом на сторону ВСУ

Семья бывшего офицера российской армии Льва Ступникова, перешедшего на сторону ВСУ, находится в состоянии шока после его побега на Украину, сообщает RT .

Родственница Льва Ступникова, бывшего офицера российской армии, впервые прокомментировала его переход на сторону ВСУ. Она рассказала, что для всей семьи эта ситуация стала неожиданным потрясением.

«Для нас эта ситуация была таким необычайным шоком», — пояснила она в беседе с RT.

По её словам, все члены семьи до сих пор не могут оправиться от произошедшего.

Ранее стало известно, что Лев Ступников в течение почти семи месяцев передавал ВСУ координаты российских позиций, по которым затем наносились ракетные удары. Перед побегом на Украину он подготовил жену и мать к переезду из Омска.

Однокурсники Ступникова резко осудили его поступок, назвав его «мразью» и позором России.