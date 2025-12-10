Семья из Реутова доставила гуманитарную помощь участникам СВО

Семья Щербаковых, проживающая в Реутове, активно занимается поддержкой участников специальной военной операции. Недавно глава семьи Дмитрий вместе с 15-летним сыном Кириллом впервые отправился в зону боевых действий, чтобы лично передать собранную гуманитарную помощь и слова поддержки военнослужащим.

Кирилл, ученик кадетского класса школы №1, уже четыре года участвует в волонтерских инициативах: пишет письма бойцам, помогает собирать посылки, изготавливает окопные свечи и сухой душ. По примеру родителей он решил присоединиться к поездке, несмотря на осознание рисков. По словам Кирилла, военнослужащие тепло встретили его, что помогло преодолеть волнение.

В ходе поездки Дмитрий и Кирилл доставили продовольствие, медикаменты, специальную технику, строительные материалы и утеплители. Дмитрий присоединился к волонтерскому движению благодаря супруге Любови, которая более трех лет состоит в благотворительной организации. Она отметила, что поездка укрепила желание семьи продолжать помогать бойцам.

Сейчас семья готовит новую отправку, в которую войдут медикаменты, носилки, теплые вещи, генераторы и новогодние подарки для военнослужащих. До конца года Дмитрий планирует совершить еще две поездки.

Ранее активисты и волонтеры Реутова также направили 800 кг техники и вещей первой необходимости землякам в зону проведения СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.