Семейная пара погибла при ударе дрона ВСУ по ПВР в Херсонской области
Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области
Семейная пара, которая находилась в пункте временного размещения эвакуированных в селе Железный Порт в Херсонской области, погибла ночью. Украинские боевики нанесли удары беспилотниками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Погибли 66-летний мужчина и 65-летняя женщина. ПВР получил серьезные повреждения.
Украинский беспилотник пробил крышу здания. В результате были разрушены несколько комнат.
Еще противник атаковал беспилотниками жилой сектор, повреждены дома местных жителей.
