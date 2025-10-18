Семейная пара погибла при ударе дрона ВСУ по ПВР в Херсонской области Спецоперация сегодня в 11:49 Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

Семейная пара, которая находилась в пункте временного размещения эвакуированных в селе Железный Порт в Херсонской области, погибла ночью. Украинские боевики нанесли удары беспилотниками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.