Семейная пара погибла при ударе дрона ВСУ по ПВР в Херсонской области

Спецоперация

Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

Семейная пара, которая находилась в пункте временного размещения эвакуированных в селе Железный Порт в Херсонской области, погибла ночью. Украинские боевики нанесли удары беспилотниками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Погибли 66-летний мужчина и 65-летняя женщина. ПВР получил серьезные повреждения.

Украинский беспилотник пробил крышу здания. В результате были разрушены несколько комнат.

Еще противник атаковал беспилотниками жилой сектор, повреждены дома местных жителей.

