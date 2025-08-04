Селу Седанка на Камчатке впервые в РФ присвоят почетное звание за заслуги в СВО

Селу Седанка в Камчатском крае, где фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание «Села воинской славы» за заслуги в СВО. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале .

На защиту Родины из данного населенного пункта отправились 39 мужчин. По словам главы региона, было принято решение увековечить их подвиг.

С инициативой присвоить Седанке звание «Села воинской славы» Солодов выступит на ближайшей сессии Заксобрания Камчатского края. Он уверен, что ее поддержат. Таким образом, данный населенный пункт станет первым в РФ, который получит это звание.

«Это не только дань уважения мужеству и самопожертвованию героев — это мой долг перед жителями», — написал Солодов.

Кроме того, в прошлом году на выделенные властями средства в селе отремонтировали дома, где проживают семьи участников СВО. В этом году начнут капремонт нескольких квартир.