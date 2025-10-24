Сбита 21 воздушная цель над четырьмя областями России

сегодня в 23:33

ПВО за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотник

За вечер пятницы сбита 21 воздушная цель над Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Расчеты противовоздушной обороны в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа.

Согласно официальным данным, 12 воздушных целей уничтожены в небе над Брянской областью, 7 — над Белгородской областью, по одному БПЛА сбито над Калужской и Смоленской областями.