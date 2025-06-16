Сапер Афганец показал момент обезвреживания мины ВСУ «Клеймор»

Российские военные доблестно исполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Старший сапер с позывным Афганец показал, что при обнаружении вражеской мины важно следовать правилам безопасности. Он осторожно нашел пульт управления миной, затем обезвредил ее и рассказал, что в дальнейшем ее используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым она и принадлежала, сообщает Минобороны РФ .

«Если мина не самодельная, заводская — тихо, спокойно снимаем, и она нам пригодится для использования против противника», — объяснил Афганец.

Таких сильных и отважных мужчин, как боец Афганец, в зоне соприкосновения с противником много. Каждый из них — настоящий патриот России, который принял решение отправиться на фронт без каких-либо условий, потому, что понимал, как сильно страна нуждается в поддержке, а близкие — в защите.

Защита Отечества, по словам военных, подписавших контракт с Минобороны, это долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Пункт отбора на службу по контракту в Подмосковье

В настоящее время в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Учреждение функционирует по принципу «единого окна»: желающим пойти служить помогают пройти медкомиссию, оформить документы, пройти курсы боевой подготовки. Для удобства будущим военным предоставляют жилье и трехразовое сбалансированное питание.

В центре военным рассказывают не только о том, как подписать контракт, но и то, на какие льготы они могут рассчитывать сами, а какие льготы положены их семьям. Так, при подписании контракта в Балашихе, каждый военный получает в качестве единовременной выплаты от государства 400 тысяч рублей, а из регионального бюджета — еще 2,6 млн рублей. Таким образом, только при заключении контракта бойцы получают на руки 3 млн рублей, а после — ежемесячно достойную зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей.

Контакты для связи

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.