ВСУ, испытывающие дефицит личного состава, своими руками создали еще одну линию боевого соприкосновения почти на 2 тыс. км вдоль границы. Украина тем самым растащила все свои вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, украинские войска перебрасывают своих солдат на еще одну линию боевого соприкосновения, хотя состава не хватает на принципиальных участках. Также Путин добавил, что у ВСУ всего 47% укомплектованности боевых подразделений.

«Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе», — сказал глава государства.

Он ответил, что Россия должна на это реагировать. Она вынуждена создавать зону безопасности вдоль границы на очень многих участках.

Президент 20 июня выступает на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.