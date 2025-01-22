Самединова рассказала о плюсах центра отбора контрактников в Балашихе

В подмосковной Балашихе для удобства будущих военнослужащих работает центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны России. Депутат Мособлдумы Линара Самединова рассказала РИАМО, зачем нужен объединенный центр и в чем его особенность.

«Пункт отбора на службу по контракту в Балашихе создан с целью упрощения процесса набора. Объединенный центр предоставляет возможность централизованного доступа к информации и услугам, что делает весь процесс более прозрачным и доступным для граждан. Центр — это не просто обновленное административное здание, а современное пространство, функционирующее по принципу „одного окна“. Здесь можно получить всю необходимую информацию о службе, пройти медицинское обследование и получить квалифицированные консультации», — рассказала Самединова.

В подмосковном центре отбора бойцов на службу каждому потенциальному контрактнику подробно рассказывают о том, какие льготы положены и ему, и его близким. В настоящее время семьям участников специальной военной операции предоставляется комплексная государственная поддержка. В рамках социальной программы родные военнослужащих получают доступ к различным финансовым выплатам и льготам.

Среди ключевых мер поддержки — возможность оформления кредитных каникул, содействие в трудоустройстве и приоритетное зачисление детей в дошкольные учреждения. Особое внимание уделяется образовательным возможностям — дети участников СВО имеют преимущественное право поступления в ведущие вузы страны.

Местные органы власти оказывают адресную помощь в решении различных вопросов семей военнослужащих. Важным направлением поддержки является медицинское обслуживание: родителям участников СВО гарантировано первоочередное получение стационарной медицинской помощи, а также бесплатное социальное обслуживание на дому.

В настоящее время Московская область лидирует по размеру финансовой поддержки военнослужащих, предоставляя максимальные денежные компенсации. Участники СВО получают как разовые, так и регулярные ежемесячные выплаты.

Контрактникам гарантирован внушительный социальный пакет: единовременная выплата в размере 2,3 млн рублей (1,9 млн от региона и 400 тысяч от государства). Помимо базового денежного довольствия, военнослужащие получают дополнительные надбавки за государственные награды и выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Государство также обеспечивает военнослужащих комплексной поддержкой, включая налоговые послабления и гарантии сохранения рабочих мест после возвращения со службы. Особое внимание уделяется финансовым обязательствам: бойцы могут воспользоваться правом на кредитные каникулы и приостановку исполнительных производств, за исключением алиментных обязательств. Также действует освобождение от имущественного налогообложения.

В Подмосковье современный центр отбора военнослужащих находится по адресу Восточное шоссе, владение 2. Центр предлагает комплексную поддержку кандидатам, включая размещение, питание и консультации профильных специалистов. Особое внимание уделяется начальной боевой подготовке и разъяснению социального пакета.

Подробную информацию можно получить на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.