Сальдо: увеличилось число пострадавших до 25 человек после обстрела ВСУ

Утром 20 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Бехтер Голопристанского муниципального округа Херсонской области, число пострадавших увеличилось до 25 человек, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«К сожалению, число пострадавших при обстреле ВСУ Бехтера достигло 25 человек, из них двое погибших. Среди раненых три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе девочка 2008 года рождения. Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма», — рассказал Сальдо.

Глава Херсонской области пояснил, что в настоящее время спецслужбы работают над разминированием региона. Многочисленные неразорвавшиеся кассеты, которые использовали ВСУ, нашли на некоторых территориях, подвергшихся обстрелу.

Сальдо отметил, что эта вражеская атака является прямым доказательством того, что ВСУ намеренно обстреливают гражданские объекты, в том числе школы, с целью убить детей — будущее поколение.