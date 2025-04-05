Сальдо: столицей Херсонской области был и будет Херсон

Столицей Херсонской области был и будет Херсон. О том, чтобы перенести ее в иной населенный пункт, не идет и речи, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

С ноября 2022 года Херсон временно находится под контролем украинских войск. Ряд административных учреждений перенесли в населенные пункты на правом берегу Днепра, среди которых Геническ и Скадовск.

Столицей региона есть и будет исключительно один населенный пункт — Херсон. Это указано даже в названии области. Об остальном не может идти и речи, подчеркнул Сальдо.

Он убежден, что Херсон удастся освободить от оккупации противником. Он назвал это событие лишь вопросом времени.

Ранее Сальдо заявил, что морские порты Николаевской области, которые контролирует Украина, заблокированы ВС РФ с Кинбурнского полуострова.