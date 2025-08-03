С помощью реформ в ВСУ новую работу получат друзья главкома Сырского

Реформы ВСУ, которые проводит украинский главнокомандующий Александр Сырский, направлены только на то, чтобы обеспечить работой своих приближенных в тылу. В стране появилось понятие «группировка войск», которая по функциям будет дублировать оперативное командование, а офицеры штаба окажутся связующим звеном с армейскими корпусами, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

В ближайшее время в ВСУ сформируется новая иерархия: сначала генштаб, потом оперативное командование, группировка войск, армейский корпус и бригада. Так, при командовании Сырского на Украине появятся десятки должностей для полковников и генералов. Их займут приближенные Сырского.

«Появление армейских корпусов и другие реформы Сырского направлены лишь на трудоустройство приближенных главкома на тыловые должности», — отметил собеседник.

Появление группировок войск — бессмысленное решение, считает источник в силовых структурах РФ. До этого на Украине создали армейские корпуса. Они должны были стать самодостаточными и полностью закрывать определенный участок фронта.