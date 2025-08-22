По информации, предоставленной корреспондентом RT Константином Придыбайло, Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует направить свыше полутора тысяч книг в учреждения, где содержатся украинские военнопленные.

Уточняется, что это издания, раскрывающие зверства бандеровцев и необандеровцев, а также книги о фальсификации истории Украины.

Кроме того, военнопленным будут предоставлены современные российские учебники по истории, в числе авторов которых есть помощник президента России Владимир Мединский.

«Надеемся, что это повлияет на них. То, чего боится украинский режим, — воздействие той самой исторической правды, которую украинские военные могут получить из этих книг. Потом они приедут туда, если их киевский режим заберет, и расскажут своим родным и близким, что на самом деле происходило на Украине и ради кого погибло, по некоторым данным, более 1,5 млн человек», — отметил Придыбайло.