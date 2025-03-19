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«РВ»: ВСУ ночью снова попытались прорвать границу с Белгородской областью

Прошедшей ночью украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку прорыва государственной границы с Белгородской областью. Противник продолжает готовиться к новым атакам, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«За ночь ВСУ предприняли 2 попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь ворваться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в сообщении.

Для преодоления границы бойцы ВСУ задействовали технику, квадроциклы и пехотные штурмовые подразделения. Однако противник был обнаружен и подвергнут обстрелу со стороны российских военнослужащих.

К утру украинское командование направило дополнительные силы из Сумской области, оснащенные бронетехникой, с целью прорыва обороны при поддержке артиллерии из Марьина в направлении Демидовки.

Разведка своевременно обнаружила противника и скорректировала огонь артиллерии. Артиллерийские расчеты и операторы ударных беспилотников успешно отразили наступление, уничтожив несколько танков, БМП, бронемашин и группу квадроциклов.

Ранее украинская армия обстреляла школу в селе Графовка Белгородской области при попытке наступать на населенный пункт. В результате атаки ВСУ здание получило серьезные повреждения.