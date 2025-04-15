Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Белгородскую область, используя американский танк Abrams. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Утром 15 апреля стало известно о повышенной активности украинских войск в приграничных районах России. Иностранная бронетехника противника из Сумской области начала продвижение к Демидовке в Белгородскую область.

По информации канала «РВ», в ходе отражения атаки основные силы ВСУ, задействованные в прорыве, были уничтожены российскими подразделениями. При этом танк Abrams, по данным источника, развернулся и отступил с поля боя.