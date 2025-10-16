Руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО передал инвентарь клубу «Беркут» в Орехово-Зуеве

сегодня в 17:40

В школе № 1 имени Героя РФ Л. И. Шулайкиной города Орехово-Зуево открылся военно-спортивный клуб «Беркут». В нем проходят бесплатные занятия по рукопашному бою и тактической подготовке для детей. Руководитель Орехово-Зуевской Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов передал клубу спортивный инвентарь, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Руководитель клуба „Беркут“ Алексей Алексеевич Грибов является активным членом нашей Ассоциации ветеранов СВО. В ходе визита Вячеслав Шаронов передал ребятам в подарок боксерские перчатки и защитные шлемы. Этот ценный инвентарь был собран благодаря помощи еще одного члена нашей Ассоциации, известного под позывным „Погода“», — сообщили в Ассоциации.

Особое внимание было уделено волонтерскому центру, созданному на базе клуба. Здесь установлена мемориальная доска в память о выпускнике школы Толстихине Дмитрии Алексеевиче. Ребята занимаются патриотической деятельностью: плетут маскировочные сети, пишут письма нашим бойцам, изготавливают окопные свечи и помогают в сборе гуманитарной помощи.

По вопросам посещения клуба можно обратиться к Алексею Алексеевичу Грибову по номеру телефона: 89152819761.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.