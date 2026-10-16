RT выпустит седьмой фильм Клима Поплавского о Северске 16 октября

Седьмой фильм военкора-документалиста Клима Поплавского «Северская сага. Дневник VII: Тихий» выйдет 16 октября на всех площадках RT .

Новая часть посвящена бойцу с позывным Тихий. Поплавский покажет кадры воздушных боев, разрушенную Северскую больницу изнутри и расскажет о семье военного.

Telegram-канал RT процитировал воспоминания Поплавского: «Мы пришли снимать артиллерию. Орудие стояло в здании, которое при выстреле обвалилось бы. Ребята отсаживали меня далеко. На открытую местность нельзя — дроны. Внутрь остова тоже не пускали. Я сел под опору. Тихий сел рядом: „Зачем ты это сделал?“ — „Ну если умрем, то умрем вместе“».

Ранее в серии вышли «Пролог», «Дневник первый: проводник», «Запись II. Поиск», «Запись III. Разведка», «Запись IV. Эвакуация», «Дневник V: точка ноль», «На полях дневника. Северская сага: глазами Гусара» и «Дневник VI: соседи».

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