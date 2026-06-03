Родители колумбийского наемника Андреаса узнали, что он жив, после сюжета RT

Съемочная группа RT организовала телемост с родителями колумбийского наемника Андреаса, которые узнали о его судьбе благодаря репортажу. Семья увидела сына впервые после его ранения.

Телемост провела съемочная группа корреспондента RT Дона Кортера. После выхода сюжета родители Андреаса узнали, что их сын жив, и смогли поговорить с ним по видеосвязи.

«Да благословит Бог солдат, которые тебя нашли, потому что… Если бы не они, сынок, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — сказали родители.

Во время разговора они не смогли сдержать слез. Отец Андреаса отдельно поблагодарил российских военных, которые спасли его раненого сына.

Ранее пленный колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско сообщил, что его завербовали в Вооруженные силы Украины через отель в Боготе.

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