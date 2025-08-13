RT опубликовал ролик, посвященный героизму многодетного отца Яценко в Судже

Он спас свою семью из Суджи в Курской области, оказавшейся захваченной украинскими боевиками.

В августе 2024 года, рискуя жизнью под обстрелами украинской армии, Яценко пешком добрался до своего дома. Там, в подвальном помещении, его жена и пятеро детей провели в укрытии двое суток.

В финале ролика Яценко предстает в кругу своей семьи. Делясь воспоминаниями о тех страшных днях, он признался, что беспокоился не о себе, а о безопасности родных, и больше всего его угнетала неопределенность.

Рассказ о подвиге Романа стал самым популярным материалом 2024 года в Telegram-канале RT, собрав почти 2,5 миллиона просмотров.